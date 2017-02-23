Сегодня православные чтят память Прохора Печерского и священномученика Харалампия

09:40, 23 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 февраля, православные чтят память святого Прохора Печерского. Как сообщает calend.ru, преподобный Прохор был родом из Смоленска и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре. Он был великим подвижником по строгому воздержанию, вместо хлеба употреблял лебеду, за что получил прозвище «лебедника». Скончался преподобный в 1107 году, погребен в Ближних пещерах.

В народе Прохора прозвали Весновеем - за то, что в этот день начинался «поворот на весну». С 23 февраля связаны несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день). В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Также в этот день чтят священномученика Харалампия, который считался в русском народе хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.