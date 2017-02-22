Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках

10:58, 22 февраля 2017, ПАИ

На Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет, которое планируют провести в Великих Луках в сентябре, приглашён президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. Об этом заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 февраля глава Псковской федерации смешанных единоборств, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его словам, Фёдор Емельяненко - очень занятой человек, у него не очень много возможностей куда-то выезжать. Его визит ожидался и на юношеское первенство России в городе Великие Луки, которое было в прошлом году. «До последнего мы надеялись, что он приедет, всё было подготовлено. Надеемся, что приедет на первенство в этом году. Мы вообще его каждый год зовём», - отметил глава Псковской федерации смешанных единоборств.

Он также рассказал, что профессиональных навыков в ММА не имеет, но в юношестве занимался единоборствами, в частности, карате. «На профессиональных аренах не выступал, но это не мешает мне занимать должность президента псковской федерации. Я и сейчас хожу на тренировки, поддерживаю отношения со спортсменами и тренерами. Личным примером показываю, что заниматься этим спортом можно и без ущерба для здоровья. Сейчас, конечно, больше уделяю внимание спортзалу», - рассказал Аркадий Мурылёв.

Он также сообщил, что в прошлом году получил награду за проведение юношеского первенства в Великих Луках. Глава областной федерации напомнил, что впервые первенство России для юношей по ММА прошло в Псковской области, до этого юношами в ММА «никто не занимался».