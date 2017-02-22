В Псковской области проживают более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и 10,5 тысяч ветеранов боевых действий

12:29, 22 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области проживают 10 тыс. 785 ветеранов Великой Отечественной войны и 10 тыс. 553 ветерана боевых действий, которые получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Также в регионе зарегистрированы 1 тыс. 202 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 341 житель блокадного Ленинграда.

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении. Так, две пенсии - страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению - получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители региона, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность.

В дополнение к пенсионному обеспечению ветераны Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО).

Размер ЕДВ для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, составляет 5 тыс. 54,11 рубля, для участников Великой Отечественной войны – 3 тыс. 790,57 рубля.

Также в отделении ПФР зарегистрированы 10 тыс. 553 ветерана боевых действий. Это воины-афганцы, участники военных конфликтов в Чечне, Таджикистане и других локальных войн. Все ветераны боевых действий относятся к федеральным льготникам и имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии ПФР. Размер этой выплаты сейчас составляет 2 тыс. 780,74 рубля.

Также 5 тыс. 578 военных пенсионеров в регионе сегодня получают «вторую пенсию» - страховую пенсию по старости. Ее средний размер составляет 2 тыс. 536,20 рублей.