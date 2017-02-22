Псковская таможня напоминает туристам о соблюдении правил ввоза и вывоза

12:24, 22 февраля 2017, ПАИ

Физическим лицам, отправляясь за рубеж, перед поездкой следует ознакомиться с правилами ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Таможня напоминает, что отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для личного пользования относится к компетенции таможенных органов и осуществляется, исходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах, характере и количестве товаров, а также частоты перемещения физическим лицом товаров через таможенную границу.

Кроме таможенных норм действуют также ветеринарные и фитосанитарные правила.

В соответствии с Меморандумом от 2 сентября 2004 года между Европейским союзом (ЕС) и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию и Приложением от 4 апреля 2006 года к Меморандуму, в список пунктов пропуска со странами ЕС для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в Псковской области включены многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской таможни: Шумилкино (российско-эстонская граница), Убылинка (российско-латвийская граница), Бурачки (российско-латвийская граница), Посинь (российско-латвийская граница). Режим работы МАППов, ЖДПП – круглосуточный.

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в этих пунктах пропуска не допускается.

Для ввоза продукции животного происхождения требуется ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора. Физические лица могут не предъявлять ветеринарный сертификат страны отправления при ввозе в ручной клади и багаже до 5 кг продукции животного происхождения, если продукция является готовой и находится в заводской упаковке. Кроме того, физическое лицо может ввезти в Российскую Федерацию до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке на одного человека, только в том случае, если страна, из которой этот товар ввозится, благополучна в эпизоотическом отношении. Например, если в ее отношении Российской Федерацией не установлен запрет из-за африканской чумы свиней.

Ветеринарному контролю, в том числе, подлежат такие товары, как молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, рыба и рыбная продукция, яйца, продукты пчеловодства, продукты, используемые для кормления животных, живые животные, охотничьи трофеи, чучела и др. Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 с учетом изменений, принятых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 года № 294.

В соответствии с ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) перемещении между сторонами пушных зверей, кроликов, собак и кошек, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317, допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2-х, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой.

При ввозе более 5 голов собак или кошек требуется оформление индивидуального разрешения Россельхознадзора на ввоз физическим лицом собак или кошек в РФ и ветеринарный сертификат, соответствующий ветеринарным требованиям Таможенного союза.

При вывозе собак и кошек не требуется разрешение Россельхознадзора на вывоз собак и кошек, перевозимых владельцами для личного пользования в количестве не более двух голов в сопровождении международного паспорта, выданного в соответствии с договорно-правовой базой Таможенного союза (решениями Комиссии Таможенного союза), при условии наличия в нем отметки уполномоченного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.

Также, при вывозе из РФ домашних животных необходимо учесть ветеринарные требования той страны, куда будет ввозиться животное и заблаговременно оформить ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями страны назначения.

Физическим лицом в ручной клади или багаже без представления фитосанитарного сертификата может быть ввезена на таможенную территорию продукция растительного происхождения при условии, что вес ее не превышает 5 кг и данная продукция не является посадочным или семенным материалом или картофелем. Карантинному фитосанитарному контролю в том числе подлежат такие товары как фрукты, овощи, сухофрукты, злаки, мука, крупа, растения и семена, древесина и пиломатериалы, почва и грунт, и др. Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.

Для товаров, подлежащих запретам и ограничениям, правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле предусмотрено их таможенное декларирование в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации (ПТД).

Для получения консультаций по вопросам ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному и карантинному фотосанитарному контролю следует обращаться в Федеральную службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям и ее территориальные управления.

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к ввозимым физическими лицами товарам, размещена на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Информация для физических лиц».

Тексты актов таможенного законодательства доступны для ознакомления на сайте Евразийской экономической комиссии.