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В Великих Луках ММА популярнее, чем в Пскове, заявил Аркадий Мурылёв

В Великих Луках ММА популярнее, чем в Пскове, заявил глава Псковской федерации смешанных единоборств Аркадий Мурылёв в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 февраля. «Там и тренеров больше. В этом всё дело. Там и академия физкультуры - хорошая база для ММА. В Пскове всё ещё в разрозненном, зачаточном состоянии, но, тем не менее, есть несколько залов для ММА», - сказал он.

Собеседник ПАИ отметил, что правила в ММА весьма обширные, и это вид спорта наиболее приспособлен к разнообразным жизненным ситуациям. «По травмоопасности у нас, если сравнивать с боксом, нет понятия нокдаун/нокаут. В основном это болевые и удушающие приёмы. У нас минимум экипировки - голый торс, защита голеней и всё на этом. Используются приёмы самбо, джиу-джитсу, вольной борьбы», - сказал Аркадий Мурылёв.

Кроме того, по его словам, правила для юношей отличаются от мужских: предусмотрено больше защищенных участков тела. «Ставка больше делается на безопасность, по сравнению с тем же боксом. Там всё намного безопаснее», - добавил глава Федерации.

Также он обратил внимание на то, что алкоголь на спортивных мероприятиях запрещен,  «другое дело - коммерческие турниры в каких-то закрытых клубах», где соревнования представляются в виде шоу, в котором люди участвуют за гонорары. «Это больше не спортивное, а развлекательное мероприятие. В Псковской области такие развлекательные турниры тоже проводятся», - добавил Аркадий Мурылёв.

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