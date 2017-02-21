В Избирательной комиссии Псковской области прошла встреча с представителями регионального отделения партии КПРФ

13:58, 22 февраля 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков встретился с представителями регионального отделения партии КПРФ, начав серию бесед о предстоящих избирательных кампаниях с лидерами парламентских партий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В разговоре приняли участие первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко и член областного избиркома с правом решающего голоса от партии КПРФ Павел Левенков.

«Мы обсудили предложения по совершенствованию избирательного законодатательства со стороны регионального отделения КПРФ. Главное пожелание наших коллег, чтобы оно было более стабильным, менее подвижными, а значит и более легко применимым в практике», - отметил Николай Цветков, комментируя итоги встречи. Он добавил, что избирком со своей стороны, заверил, что в этом году все изменения будут носить точечный характер и будут более преждевременными по срокам внесения, для того чтобы все участники избирательного процесса могли уже адаптировать их к применению. «То есть это будет на апрельской сессии Псковского областного собрания депутатов» , - уточнил председатель.

Николай Цветков сообщил, что во время встречи также обсудили предстоящие избирательные кампании в муниципалитеты с учетом вносимых изменений в Уставы отдельных муниципальных образований и инициативы избирательной системы в адрес органов публичной власти, которые должны будут профинансировать избирательные кампании в муниципалитетах в части использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),средств видеотрансляции изображения с избирательных участков во время голосования и подведения итогов голосования и организации» горячей линии» связи с избирателями, что является залогом легитимности выборов.

Председатель избиркома отметил, что темами разговора стали - подготовка кадрового резерва партии в составы территориальных и участковых избирательных комиссий, календарный план выборов и вопросы координации и взаимодействие избирательных комиссий, муниципальных образований и региональных отделений политических партий.

«И, естественно, мы пригласи наших коллег от КПРФ на все мероприятия, которые будут проходить под эгидой Избирательной комиссии Псковской области, по обучению специалистов исполнительных комитетов для подготовки документов по установленным законодательством формам», - заключил Николай Цветков.

На встрече была отмечена конструктивная работа в избиркоме члена комиссии с правом решающего голоса Павла Левенкова.

Стороны договорились о дополнительных консультациях по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Николай Цветков проведет встречи со всеми лидерами партий, которые представлены в Псковском областном собрании депутатов - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». По плану встречи пройдут в феврале-марте.

По словам Николая Цветкова встречи с лидерами партий позволит более эффективно подготовиться к кампаниям 2017 года и снять вопросы, возникающих в преддверии муниципальных выборов.

Добавим, что следующая встреча пройдет с представителями регионального отделения партии «Единая Россия».