В Псковской области стартует прием заявок на конкурс «Туризм добрых дел»

12:08, 22 февраля 2017, ПАИ

В рамках реализации федерального проекта «Русские усадьбы», а также в связи с проведением Года экологии Государственный комитет Псковской области по культуре проводится конкурс среди муниципальных образований Псковской области по отбору туристских объектов в рамках развития волонтерского туризма «Туризм добрых дел». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Основными задачами конкурса является увеличение привлекательности туристских объектов, диверсификация туристских маршрутов и формирование положительного образа Псковской области как благоприятного региона для развития культурно-познавательного и экологического туризма путем восстановления, благоустройства и сохранения окружающей среды вблизи туристских объектов.

Прием заявок осуществляется в период с 27 февраля по 22 марта в соответствии с положением о конкурсе.