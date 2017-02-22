Активисты ОНФ в Псковской области обсудили реализацию новых проектов Народного фронта

14:46, 22 февраля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области на заседании регионального штаба ОНФ обсудили вопросы реализации в регионе проектов Народного фронта «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также создание Центра мониторинга благоустройства городской среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Новые проекты предполагают активное участие в них граждан, поскольку затрагивают интересы многих жителей региона. Псковичам важно, чтобы ремонтировались дороги, благоустраивались дворовые территории, убирались мусорные свалки. Поэтому общественникам необходимо привлечь граждан к участию в проектах», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Участникам заседания была представлена видеопрезентация проекта ОНФ «Генеральная уборка». «Проект стартовал в Год экологии и возник по результатам масштабного обсуждения проблемы незаконных свалок в России. В рамках проекта создана интерактивная карта свалок, на которой любой пользователь из любого населенного пункта может обозначить незаконную свалку или полигон и оставить об этом свое сообщение. Цель проекта ОНФ – уменьшить количество свалок мусора путем привлечения внимания граждан, чиновников к данной проблеме. Таким образом, для представителей власти и надзорных ведомств в регионах будет представлена реальная картина для принятия мер реагирования. В свою очередь общественники инициируют процесс по устранению незаконной свалки и возьмут его на контроль», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Активисты Народного фронта обсудили важность просветительской работы с гражданами, особенно с молодым поколением. Общественники готовы проводить уроки экологии в школах и колледжах, участвовать в субботниках по благоустройству городских территорий, привлекать к участию разные сообщества и организации.

На активную помощь жителей региона активисты ОНФ надеются и при реализации проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», главной задачей которого является ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. В рамках проекта также создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. Затем будут составлены рейтинги дорог и участков дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки будут направлены в администрации муниципальных образований и главам субъектов РФ для выполнения ремонтных работ. За первые дни на интерактивной карте «убитых» дорог псковичи отметили более 50 проблемных участков.

Общественники обсудили работу Центра мониторинга благоустройства городской среды, который был создан ОНФ для того, чтобы активисты Народного фронта вместе с местными жителями начали отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха.

«В рамках работы Центра ОНФ общественники будут не только контролировать, как расходуются бюджетные средства, но и помогать гражданам в принятии решений в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха. По итогам такой работы будут созданы сборники лучших практик», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.