Звезда советского кино и театра Ивар Калныньш посетит Псков

13:32, 22 февраля 2017, ПАИ

11 марта в БКЗ филармонии состоится спектакль с его участием «Ежик в тумане». Это первый за долгое время приезд Ивара в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Ивар Калныньш родился 1 августа 1948 года в Риге в многодетной семье. Отец работал автомехаником, мама вела домашнее хозяйство. Родители хотели, чтобы сын выбрал надежную мужскую профессию, и с 14-ти лет Ивар начал совмещать учебу с работой. Освоил слесарное дело, потом ремонт вычислительной техники.



В юности Калныньш играл в нескольких рок-группах. По окончании школы он решил поступать в консерваторию и был принят на театральный факультет Латвийской консерватории имени Витола. Уже с первого курса его стали приглашать в кино. Ивар Калныньш снялся в спортивной драме «Право на прыжок», мелодраме «Илга-Иволга», детском фильме «Верный друг Санчо».

В 1974 году окончил учебу в консерватории и устроился в Художественный академический театр имени Яна Райниса.

Дорогу к славе Калныньшу открыла Вия Артмане, предложив съемки в фильме «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Картина вышла на экраны в 1978 году. Роль Тома Феннела, юного любовника стареющей примадонны, в один миг сделала Ивара Калныньша знаменитым на всю страну.

Ивар Калныньш также известен российскому зрителю по фильмам «Зимняя вишня», «ТАСС уполномочен заявить», «Не стреляйте в белых лебедей», «Яблоко в реке» и многим другим. В настоящее время на родине, в Латвии, Ивар Калныньш играет в двух рижских театрах - Малом и Новом.

В спектакле «Ежик в тумане» помимо Калныньша заняты еще два латвийских актера - Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсон. Впервые эти артисты объединились на театральной сцене. Отметим, что идея создания спектакля принадлежит Ивару Калныньшу. Эта веселая музыкальная постановка создана по рассказам выдающегося российского писателя Сергея Козлова. Музыкальный спектакль, в котором остроумные диалоги органично сочетаются с яркими и мелодичными песнями, рассчитана на зрителей всех возрастов и рекомендована для семейного просмотра.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ или онлайн на официальном сайте филармонии.