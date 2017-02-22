Аркадий Мурылев: Не смешиваю работу и политику

11:55, 22 февраля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области, член партии КПРФ Аркадий Мурылёв признался, что не смешивает политику и работу. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 февраля.

«Не переключаюсь на политические мотивы, а занимаюсь проблемами предпринимателей. Думаю, единороссам комфортно со мной общаться. Когда я был в Псковском областном Собрании, также не разделял коллег по партийной принадлежности, со всеми мы общались дружелюбно», - добавил бизнес-омбудсмен.