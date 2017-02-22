До +4 градусов и низкое давление обещают псковичам в День защитника Отечества

18:01, 22 февраля 2017, ПАИ

23 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -1…-6 градусов, днем: -1…+4.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.