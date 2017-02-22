0
18:08
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
17:18
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
16:34
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
15:14
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
13:15
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:20
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
10:34
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

До +4 градусов и низкое давление обещают псковичам в День защитника Отечества

23 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -1…-6 градусов, днем: -1…+4.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
22 февраля 2017
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
22 февраля 2017
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
22 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО) 1
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
22 февраля 2017
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО) 2
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 февраля 2017
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции 1

Идет загрузка...