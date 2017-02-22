Псковичка помогла с деньгами лжеподруге

12:15, 22 февраля 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, женщине в Интернете пришло сообщение от имени ее знакомой. Она просила срочно помочь ей с деньгами. Псковичка переслала на указанный адрес более 10 тысяч рублей. А потом все-таки решила созвониться с подругой. Выяснилось, что она проблем с финансами не испытывает и никаких сообщений подобного рода не отправляла.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится расследование. Есть основания полагать, что в этом случае неизвестные сумели взломать аккаунт горожанки.