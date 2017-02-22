Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека

12:09, 22 февраля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире проекта ПАИ-live 22 февраля заявил, что знаком с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Строй-СА», но считает, что она относится к компетенции омбудсмена Дмитрия Шахова.

«Там спор между потребителями и предпринимателями. Это больше относится к уполномоченному по защите прав человека. В такие споры я не вступаю», - пояснил Аркадий Мурылёв.

Напомним, в результате действий «Строй-СА», выступавшей подрядчиком в ЖК «Европа», пострадали порядка 30 жителей Псковской области. Они приобретали у этой компании по демпинговым ценам квартиры в жилом комплексе (сделки оформлялись в виде заключения предварительных договоров уступки прав на недвижимость и договорам займа), хотя подрядчик к тому моменту не получил квартиры в собственность по договору с застройщиком. Впоследствии застройщик — фирма, входящая в холдинг ПИК — разорвала с подрядчиком свой договор из-за невыполнения его условий, и в результате квартиры «Строй-СА» так и не получил, а граждане остались без оплаченных квартир.

По данным фактам псковская полиция возбудила порядка 20 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) в отношении неустановленного лица.

Кроме того, сегодня в Псковском городском суде началось рассмотрение гражданских исков к ООО «Строй-СА».