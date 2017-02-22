0
12:09
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
10:58
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
09:59
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
15:32
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
10:13
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
Еще новости
Спорт

Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире проекта ПАИ-live 22 февраля заявил, что знаком с ситуацией, сложившейся вокруг компании «Строй-СА», но считает, что она относится к компетенции омбудсмена Дмитрия Шахова.

 «Там спор между потребителями и предпринимателями. Это больше относится к уполномоченному по защите прав человека. В такие споры я не вступаю», - пояснил Аркадий Мурылёв.

Напомним, в результате действий «Строй-СА», выступавшей подрядчиком в ЖК «Европа», пострадали порядка 30 жителей Псковской области. Они приобретали у этой компании по демпинговым ценам квартиры в жилом комплексе (сделки оформлялись в виде заключения предварительных договоров уступки прав на недвижимость и договорам займа), хотя подрядчик к тому моменту не получил квартиры в собственность по договору с застройщиком. Впоследствии застройщик — фирма, входящая в холдинг ПИК — разорвала с подрядчиком свой договор из-за невыполнения его условий, и в результате квартиры «Строй-СА» так и не получил, а граждане остались без оплаченных квартир. 

По данным фактам псковская полиция возбудила порядка 20 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)  в отношении неустановленного лица.

Кроме того, сегодня в Псковском городском суде началось рассмотрение гражданских исков к ООО «Строй-СА». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека Аркадий Мурылев: Не смешиваю работу и политику В Великих Луках ММА популярнее, чем в Пскове, заявил Аркадий Мурылёв Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Накануне 23 февраля состоится «смешанный» ПАИ-live Лекарство из шелка и двигатель будущего: псковские изобретения мирового уровня (ВИДЕО) В этом году псковские учёные намерены собрать двигатель, не имеющий аналогов в мире Михаил Донченко рассказал о сотрудничестве ПсковГУ с предприятием «Псковгеокабель» Псковский учёный призывает коллег не бояться просить средства у государства Начался ПАИ-live с Михаилом Донченко (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Скандал вокруг стройподрядчика «Строй-СА»
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА» Прокуратура Псковской области ведет проверку по случаям с обманутыми приобретателями квартир Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа» Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям Квартирный футбол
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
22 февраля 2017
Псковский бизнес-омбудсмен: Ситуация со «Строй-СА» больше относится к уполномоченному по правам человека
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
22 февраля 2017
Фёдора Емельяненко ждут на юношеском Первенстве России по ММА в Великих Луках
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове
22 февраля 2017
Северо-Западный волейбольный фестиваль «Масленица-2017» пройдет в Пскове 1
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
18 февраля 2017
В Финском парке прошел городской спортивный конкурс «Снежные забавы»
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
18 февраля 2017
Чемпионат и Первенство Псковской области по кобудо в воскресенье соберут рекордное количество участников
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2017
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...