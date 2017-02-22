Иван Цецерский поздравил воинов Псковского гарнизона с наступающим Днём защитника Отечества

13:14, 22 февраля 2017, ПАИ

22 февраля в Доме офицеров Пскова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, командование и воины Псковского гарнизона, глава города Иван Цецерский, настоятель воинского храма святого князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие началось с вноса флага Российской Федерации и боевых знамен частей гарнизона.

Открыл собрание командир 76-ой гвардейской краснознамённой ордена Суворова Черниговской десантно-штурмовой дивизии, начальник Псковского гарнизона гвардии генерал-майор Алексей Наумец. «Мы все в едином строю, - подчеркнул он в своём обращении к личному составу. - Наш город - пограничный, и мы должны всегда помнить, какой ценой ковалась слава наших Вооруженных сил. Разве можно забыть мужественный героизм защитников Брестской крепости? Мы не имеем права забыть тех побед, которые добыли в бою наши с вами предки». Алексей Наумец пожелал людям в погонах успехов в боевой подготовке, счастья, здоровья и вручил ведомственные награды.

Также воинов Псковского гарнизона поздравил Иван Цецерский: «Мы в городе живем одной семьёй, это действительно так. По-другому быть и не может. Наш Псков - это город воинской славы. Ратную летопись ковали многие поколения, в том числе и вы. Мы чествуем сегодня людей, которые с оружием в руках защищают рубежи России. Наш город гордится 76-ой дивизией, ее успехами в боевой подготовке. Вы получили поддержку народа. Позвольте от имени городской власти поздравить вас с праздником. От вас зависит многое, если не всё. Берегите людей, берегите себя». Он пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и успехов на службе.

За добросовестное выполнение воинской службы и большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения муниципалитета глава Пскова вручил военнослужащим приветственные адреса и сувениры.

Поздравления с праздником прозвучали от председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил, начальника штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» генерал-майора Юрия Соседова, который пожелал виновникам торжества здоровья и укрепления боевого духа. «Ветераны гордятся успехами нынешних военнослужащих», - добавил он.

С напутственными словами в адрес военнослужащих обратился и настоятель воинского храма протоиерей Олег Тэор, который пожелал Божией помощи и мирного неба.

После этого был дан праздничный концерт.