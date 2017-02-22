Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)

12:20, 22 февраля 2017, ПАИ

Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове сегодня, 22 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации из Приказной палаты псковского Кремля.

К участникам приема – ветеранам и действующим военнослужащим – обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак. От имени администрации региона и от себя лично он поздравил их с наступающим праздником. Глава области напомнил, что в истории региона немало славных подвигов. «Мне приятно видеть в этом зале продолжателей военного дела Псковской земли», - сказал он, добавив, что нынешние защитники Отечества не раз доказывали свой профессионализм.

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексей Наумец в свою очередь поздравил собравшихся с праздником. «Хотел бы пожелать всем здоровья, счастья, быть примером, флагманом, за которым мы идем», - сказал он, и поблагодарил губернатора Псковской области Андрея Турчака и главу Пскова Ивана Цецерского «за особую заботу о вооруженных силах».

Настоятель воинского храма Александра Невского Олег Тэор поздравил военнослужащих от имени митрополита Евсевия. «Желаю здравия, успехов в ваших благочестивых трудах. Спасибо что вы всегда с нами», - обратился он к ним.