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Общество

Сотрудники псковского управления МЧС получили награды накануне праздника

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Главном управлении МЧС России по Псковской области состоялось торжественное построение, на котором руководство поздравило личный состав с наступающим праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Начальник Управления генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов поздравил отметил, что на всех этапах развития системы МЧС ее гордостью были и остаются люди, проявляющие мужество и профессионализм. Он выразил признательность ветеранам и всем тем, кто служит на благо страны. «Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность жителей нашего региона, ежедневно проявляют героизм и мужество. В этот день я лично и каждый сотрудник испытываем гордость за то, что на своем посту можем принести пользу своей стране, что от наших конкретных решений в определенной мере зависит укрепление ее безопасности» - подчеркнул Валерий Филимонов.

Фото пресс-службы ведомства

Перед собравшимися также выступил руководитель ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Олег Черней. От лица организации он поблагодарил личный состав за каждодневный труд и службу на благо Псковщины и России.

В свою очередь председатель Псковского отделения Россоюзспаса Николай Сучков с праздником чести и доблести поздравил не только мужскую половину Главного управления, но и женскую, носящую погоны и стоящую на страже благополучия страны наравне с мужчинами.

Фото пресс-службы ведомства

Традиционно в предпраздничный день награды получили отличившиеся сотрудники. За высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей они были награждены нагрудными знаками и почетными грамотами.

Также почетные грамоты Главного управления МЧС России по Псковской области получили сегодня призеры областного этапа Всероссийского конкурса «Человеческий фактор».

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