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Экономика

В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН

В ближайшее время в Псковской области утвердят новые нормативы оплаты общедомовых нужд (ОДН), сообщил на заседании общественного Совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства исполняющий обязанности председателя комитета Андрей Агапов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Предваряя заседание, председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов напомнил, что вопрос изменившихся тарифом оплаты ОДН «вызвал широкий общественный резонанс». «На данный момент приказ опротестован прокуратурой и отменён, - напомнил он. - Комитет разработал новый проект с новым нормативами, есть возможность его обсудить. Обсуждение идёт до 3 марта, все предложения можно направлять в комитет».

Андрей Агапов доложил, что исполняя федеральный закон по введению нормативов на оплату ОДН, комитет заключил контракт с Центром муниципальной экономики, который и разработал нормативы в соответствии с постановлением Правительства РФ. «После состоялись обсуждения разработанных нормативов с органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями. Расчёт нормативов производился по аналоговому методу. Теперь мы должны утвердить нормативы по расчётному методу. На сегодня проект приказа подготовлен, цифры уменьшатся», - пообещал Андрей Агапов.

Так, на холодную воду и горячую нормативы, по его словам, составят 0,034 для домов с центральным горячим и холодным водоснабжением, то есть уменьшатся в разы. Также введён норматив на отведение сточных вод. «Прошлый приказ отменён», - констатировал он и добавил, что в домах с приборами учёта расчёты будут производиться по фактическому потреблению до вступления в силу обсуждаемого сегодня приказа. В домах без приборов учёта, плата будет начисляться по схеме 2016 года.

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