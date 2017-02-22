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Экономика

Псковский уполномоченный по правам предпринимателей назвал главные проблемы бизнеса

«Раньше, занимаясь бизнесом, тех проблем, что вижу сейчас, я не замечал. Сейчас благодаря жалобам и обращениям приходится в эту тему углубляться», - заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире проекта ПАИ-live 22 февраля.

Он отметил, что у представителей бизнеса есть какие-то базовые, общие проблемы: бюрократия - административный ресурс, проблемы с правоохранительными органами, налоговая нагрузка.

Также бизнес-омбудсмен обратил внимание на «серые» зарплаты, которые он назвал всероссийской проблемой, подчеркнув, что его решением должно заниматься государство.   В этой связи правозащитник предложил изменить систему налогообложения, чтобы работодателю было проще выплачивать «белую» зарплату. «Система налогообложения должна быть более гибкой. Менять нужно не только законы, но и подход к бизнесу», - заявил он.

Кроме того, Аркадий Мурылёв отметил, что на поддержку бизнеса выделяется не так много средств. «В этом году нам удалось изменить качественный состав предпринимателей, а то до этого были жалобы, что субсидии у нас получают одни и те же», - добавил он.

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