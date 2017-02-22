Великолукский драматический театр возглавила Валентина Зандер

12:57, 22 февраля 2017, ПАИ

Великолукский драматический театр возглавила заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер, ранее занимавшая пост председателя комитета по культуре в администрации Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Представляя коллективу драматического театра нового директора, заместитель главы администрации города Ираида Бушенкова напомнила, что Валентина Зандер возглавляла комитет культуры тридцать лет. В новой должности ей предстоит завершить ремонт и провести открытие театра.

«Конечно, руководить таким учреждением искусства непросто, тем более, что сегодня в здании театра идет капитальный ремонт и приходится работать в непростых условиях. После завершения реконструкции и технического переоснащения театра у коллектива появятся новые возможности для творческой работы, всё это будет положительно влиять и на качество спектаклей, и на репертуар», - сказала Валентина Зандер. Она также подчеркнула, что великолучане любят свой театр, ждут его открытия, поэтому коллектив будет стараться радовать своих зрителей новыми интересными постановками.

Комитет по культуре возглавила Анжелика Романюк, руководившая до этого ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского.