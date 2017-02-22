0
13:33
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
12:20
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
21:52
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
13:40
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
12:20
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Культура

Великолукский драматический театр возглавила Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавила заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер, ранее занимавшая пост председателя комитета по культуре в администрации Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Представляя коллективу драматического театра нового директора, заместитель главы администрации города Ираида Бушенкова напомнила, что Валентина Зандер возглавляла комитет культуры тридцать лет. В новой должности ей предстоит завершить ремонт  и провести  открытие театра.

«Конечно, руководить таким учреждением искусства непросто, тем более, что сегодня в здании театра идет капитальный ремонт и приходится работать в непростых условиях. После завершения реконструкции и технического переоснащения театра у коллектива появятся новые возможности для творческой работы, всё это будет положительно влиять и на качество спектаклей, и на репертуар», - сказала Валентина Зандер. Она также подчеркнула, что великолучане любят свой театр, ждут его открытия, поэтому коллектив  будет стараться радовать своих зрителей новыми интересными постановками.

Комитет по культуре возглавила Анжелика Романюк, руководившая до этого ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
22 февраля 2017
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
20 февраля 2017
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности» 23
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину
17 февраля 2017
В Пскове открылась выставка, посвящённая знаменитому коллекционеру Плюшкину 4
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
17 февраля 2017
Арина Павлова представляет Псковскую область на международном вокальном конкурсе «Ты супер!»
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
17 февраля 2017
18 февраля Диана Арбенина презентует в Пскове альбом «Выживут только влюбленные»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия

Идет загрузка...