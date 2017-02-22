Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области

17:18, 22 февраля 2017, ПАИ

Основной актив проекта «Карты убитых дорог» располагается здесь, в Псковской области. Жители региона ближе всех знакомы с этим проектом, и контроль за состоянием дорог со стороны общественников здесь серьезнее, чем в других субъектах РФ, - считает сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Всеволод Козловский.

Напомним, что активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приступили к реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В рамках проекта создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. За первые дни работы проекта на интерактивную карту псковичи нанесли более 50 проблемных участков.