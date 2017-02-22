0
18:08
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
17:18
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
16:34
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
15:14
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
13:15
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:20
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
10:34
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области

Основной актив проекта «Карты убитых дорог» располагается здесь, в Псковской области. Жители региона ближе всех знакомы с этим проектом, и контроль за состоянием дорог со стороны общественников здесь серьезнее, чем в других субъектах РФ, - считает сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Всеволод Козловский.

Всеволод Козловский

Напомним, что активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приступили к реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В рамках проекта создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. За первые дни работы проекта на интерактивную карту псковичи нанесли более 50 проблемных участков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
22 февраля 2017
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
22 февраля 2017
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
22 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО) 1
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
22 февраля 2017
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО) 2
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 февраля 2017
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции 1

Идет загрузка...