Алексей Кириллов поддержал предложение псковички об установке отдельных кранов на воду для ОДН

13:25, 22 февраля 2017, ПАИ

Председатель общественного совета при областном госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов поддержал предложение псковички об установке в многоквартирных домах отдельных кранов с счётчиками для нужд содержания общедомового имущества. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующее предложение было высказано сегодня заседании совета, который посвящён общественному обсуждению приказа госкомитета «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Высказавшая предложение жительница одного из многоквартирных домов Пскова отметила, что использование отдельных кранов для воды на общедомовые нужды (ОДН) могло бы решить проблему резкого повышения платежей на эти цели в 2017 году.

«Абсолютно согласен с этим предложением, и Минстрою следовало бы такое предложение проработать», — отреагировал Кириллов.

Также в ходе общественного обсуждения его участники рассказали о нескольких пробелах в действующих нормативных документах.

Например, жительница дома на Сиреневом бульваре напомнила, что в Пскове есть несколько домов, где горячее водоснабжение организовано через систему отопления, на которой не стоит счётчик. Кроме того, вода в систему отопления поступает более горячей, чем в краны, поэтому расходуется меньше, и в этом случае нельзя применять стандартные нормативы и коэффициенты.

На это и.о. председателя госкомитета по делам по строительства и ЖКХ Андрей Агапов заметил, что, согласно разъяснениям Минстроя, собственники жилья, недовольные новой системой оплаты коммунальных ресурсов на содержание общего имущества вправе принять решение об оплате ОДН по показаниям счётчиков. Однако женщина парировала, что в указанных домах установить такие счётчики технически невозможно.

«Да, [в приказе госкомитета] категории с открытой системой отопления нет, и управляющие компании должны обратить внимание на этот случай. Они неправомерно начисляют вам плату за горячую воду. Будем разбираться в данном случае вне рамок этого обсуждения», — отметил Алексей Кириллов.

Также он заметил, что в приказе не учтена категория энергоэффективных домов, где потребление коммунальных ресурсов, в частности горячей воды и электричества, значительно ниже, чем в остальных. Андрей Агапов ответил, что все нормативы по оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме разработаны в соответствии с 306-м постановлением правительства. «Если есть приборы учёта, собственники должны платить по приборам учета, и ограничено это должно быть нормативами», — напомнил он.

После этого председатель общественного совета предоставил слово участникам обсуждения, приехавшим из районов Псковской области. Представитель управляющей компании из Новосокольнического района спросила, почему, говоря о новом приказе по утверждению нормативов на ОДН, ничего не сказали о нормативах на электроэнергию.

Андрей Агапов ответил, что нормативы на электроснабжение остаются прежними, поскольку они уже были рассчитаны расчетным методом.