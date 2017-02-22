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Общество

В УФСИН России по Псковской области отметили День защитника Отечества

В актовом зале УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. С наступающим праздником собравшихся в зале мужчин поздравило руководство и женский коллектив ведомства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Первым личный состав поздравил врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он пожелал коллективу крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия и вручил сотрудникам ведомственные медали «За отличие в службе» разных степеней.

Продолжился праздник концертной программой, которую организовал женский коллектив УФСИН совместно с группой по работе с личным составом и представил вниманию зрителей музыкальный подарок с участием приглашенных артистов. 

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