В УФСИН России по Псковской области отметили День защитника Отечества

14:47, 22 февраля 2017, ПАИ

В актовом зале УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. С наступающим праздником собравшихся в зале мужчин поздравило руководство и женский коллектив ведомства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Первым личный состав поздравил врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он пожелал коллективу крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия и вручил сотрудникам ведомственные медали «За отличие в службе» разных степеней.

Продолжился праздник концертной программой, которую организовал женский коллектив УФСИН совместно с группой по работе с личным составом и представил вниманию зрителей музыкальный подарок с участием приглашенных артистов.