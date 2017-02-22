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Общество

«Праздник защитника» устроили в псковском СИЗО

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 в Пскове прошел классный час «Праздник защитника», приуроченный к наступающему Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева. Она рассказала, что в ходе классного часа ребята посмотрели документальный фильм «23 февраля - история праздника» и узнали, что именно 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии, прошедшие под Псковом и Нарвой. Они и стали «днем рождения Красной Армии».

Также учащиеся посмотрели презентацию «Военная форма», которая познакомила их с изменением военной формы от XVII века до наших дней, после чего прослушали песни военной тематики и приняли участие в викторине «Солдат спит, а служба идет».

Завершился классный час созданием стенда, посвященного наступающему празднику.

«23 февраля - праздник не только для мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах. Это праздник еще и для женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Память должна увековечить павших героев, а поступки - проявлять уважение к защитникам Отечества», - отметила Наталья Афанасьева.

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