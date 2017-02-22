Островские школьники получили подарки от сотрудников колонии

17:32, 22 февраля 2017, ПАИ

Заместитель начальника исправительной колонии № 2, расположенной в деревне Крюки Островского района, Игорь Гудков и председатель Совета ветеранов учреждения Виталий Уловский приняли участие в смотре-конкурсе строя и песни в Крюковской средней общеобразовательной школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие проводится ежегодно совместными усилиями педагогического коллектива образовательного учреждения и администрации колонии. На этот раз смотр-конкурс строя и песни был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

Игорь Гудков и Виталий Уловский, возглавившие судейскую коллегию, по условиям конкурса должны были оценить участников по нескольким номинациям: «Лучший командир», «Лучшая строевая подготовка» и «Лучшая форма». Также победителей определяли в абсолютном зачете.

После подведения итогов лучшие из лучших получили из рук сотрудников ИК-2 сладкие подарки.