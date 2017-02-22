0
13:10
В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН
21:54
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
17:35
Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае
12:10
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
10:27
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
20:05
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
19:41
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
Еще новости
Экономика

Более 11 тонн зерна из Белоруссии не пропустили через границу в Себежском районе

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз фуражного зерна пшеницы весом более 11 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз следовал из Белоруссии. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

Владелец товара привлечен к административной ответственности. Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН
22 февраля 2017
В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
21 февраля 2017
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае
21 февраля 2017
Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае 6
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
21 февраля 2017
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
21 февраля 2017
В Псковском городском суде началось рассмотрение исков обманутых покупателей квартир к «Строй-СА»
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области
20 февраля 2017
Александр Козловский и Александр Шохин обсудили экономическую ситуацию в Псковской области 4
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве
19 февраля 2017
Псковская область возглавила рейтинг регионов по темпу прироста производства в сельском хозяйстве 4
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников»
18 февраля 2017
Уроженка Пскова София Иванова стала топ-менеджером концерна «Калашников» 8

Идет загрузка...