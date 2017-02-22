Более 11 тонн зерна из Белоруссии не пропустили через границу в Себежском районе
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз фуражного зерна пшеницы весом более 11 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Груз следовал из Белоруссии. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.
Владелец товара привлечен к административной ответственности. Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию.