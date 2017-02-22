Псковские школьники посидели в «автозаках» и постреляли в тире

15:00, 22 февраля 2017, ПАИ

На базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области состоялась экскурсия для учащихся младших классов одной из средних школ Пскова. Мероприятие прошло в рамках предстоящего празднования Дня защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН.

Для детей провели экскурсию по территории учреждения, в ходе которой они узнали, что такое уголовно-исполнительная система и для чего она нужна. Также ребятам рассказали об отделе по конвоированию и о том, что входит в служебные обязанности его сотрудников.

В рамках экскурсии школьникам показали служебные автомобили - «автозаки» - и разрешили в них посидеть. Кроме того, перед учениками выступил русский спаниель Джесси, который безошибочно определил место закладки учебного взрывчатого вещества, спрятанного в деталях автомобилей.

Также школьники посетили питомник служебных собак, после которого специалисты-кинологи со своими четвероногими помощниками продемонстрировали гостям общий курс дрессировки, задержание «беглого преступника» и выборку вещи.

В завершение экскурсии ребята посетили музей истории подразделения, а также постреляли в электронном тире и попробовали разобрать и собрать учебный пистолет Макарова.