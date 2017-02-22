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Экономика

Псковские сотрудники Россельхознадзора обнаружили сушёные желудки неизвестного происхождения

На одном из складов временного хранения в Псковской области в автотранспортном средстве обнаружили незадекларированное сырье животного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Сборный груз перемещался в адрес компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Специалисты выявили 6 картонных коробов незадекларированного товара — предположительно 132 килограмма сушёных свиных желудков.

В связи с отсутствием маркировочной этикетки, подтверждающей наименование товара, страну происхождения, наименование и адрес предприятия-производителя, дату производства, срок годности и условия хранения товара, количество товара в упаковке, прочие сведения, позволяющие его идентифицировать, отсутствием ветеринарного сертификата страны-экспортера на сырье животного происхождения и разрешения Россельхознадзора на его ввоз было принято решение о запрете ввоза продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза, оформлена декларация о возврате груза.

Также эксперты произвели отбор проб указанного товара для проведения лабораторных исследований на определение видовой принадлежности и наличие ДНК вируса африканской чумы свиней.

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