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Общество

В ходе рейда по квартирам должников псковские приставы арестовали почти на 13 миллионов имущества

В ходе очередного рейда по квартирам должников по кредитам судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области произвели 126 арестов имущества на сумму в 12 миллионов 740 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, под арест попали не только телевизоры, компьютеры и мелкая бытовая техника, но и машины, квартиры, офисные помещения, здания и земельные участки.

Наибольшее количество арестов произвели сотрудники отделов судебных приставов Пскова и Великих Лук, а наилучший результат рейда показали судебные приставы-исполнители МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области — 9 арестов на 11 миллионов 740 тысяч рублей.

В задачи рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности по кредитным обязательствам. Судебные приставы отработали 1 тыс. 185 исполнительных производств, в которых должники на протяжении уже долгого времени не оплачивают задолженность по кредиту. По итогам рейда 31 исполнительное производство на сумму в 937 тысяч рублей подлежит окончанию.

В ходе рейда приставы взыскали или получили платёжных документов на 321 тысячу рублей. 130 должников за неуплату кредитных обязательств получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю и у 70 приставы установили источники получения дохода.

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