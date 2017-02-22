В псковской Службе судебных приставов проходит конкурс на формирование кадрового резерва

16:39, 22 февраля 2017, ПАИ

До 9 марта в Управлении ФССП России по Псковской области можно подать документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время управление проводит конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; начальника отдела аппарата управления; заместителя начальника отдела аппарата управления.

Замещение должностей государственной гражданской службы в соответствии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» происходит на конкурсной основе.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области также проводит конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения должности судебного пристава-исполнителя (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее юридическое или экономическое образование);

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов Псковской области; судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (дежурного, помощника дежурного) специализированного отдела оперативного дежурства (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие двадцати одного года, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (приветствуется высшее юридическое образование);

главного специалиста-эксперта (старшего специалиста) отдела судебных приставов Псковской области, ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) отдела судебных приставов Псковской области (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование).

специалиста-эксперта (по ведению депозитного счёта) отдела судебных приставов Псковской области (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование (приветствуется высшее экономическое) образование).

главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее образование).

старшего специалиста 2 разряда отдела судебных приставов Псковской области; старшего специалиста 3 разряда отдела судебных приставов Псковской области (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности (информационно-справочное обеспечение, ведение делопроизводства).

Все кандидаты не должны иметь судимости, в отношении них не должно осуществляться уголовное преследование, по своим деловым и личным качествам и по состоянию здоровья они должны быть способны исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование.

Прием документов для участия во всех вышеназванных конкурсах - с 17 февраля до 9 марта по вторникам с 9:00 до 12:30 и четвергам с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3, отдел государственной службы и кадров, телефон: 699-065.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.