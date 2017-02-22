0
18:08
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
17:18
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
16:34
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
15:14
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
13:15
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:20
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
10:34
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Минобороны подарило регионам 12 тысяч единиц списанной военной техники

Минобороны РФ за три года безвозмездно передало субъектам РФ около 12 тысяч единиц списанной военной техники, при этом на объектах Минобороны находится почти 270 тысяч тонн металлолома. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Мы передали за три года почти 12 тысяч единиц техники, снятой с эксплуатации, субъектам РФ, передали абсолютно безвозмездно. Субъект уплатил только за ее транспортировку и, если надо было, эта техника ремонтировалась», - сказал Сергей Шойгу в среду, отвечая на вопросы депутатов в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Глава российского военного ведомства поднял также вопрос, связанный с проблемой металлолома, который скопился на российских военных объектах. «У нас на сегодняшний день на наших базах лежит металлолома 267 тысяч тонн. Возимся с этим делом. Только сейчас выстроили нормальную работу по сдаче этого металлолома. А почему не можем сдать? Потому что на каждую единицу надо провести конкурс, чтобы появился тот, кому эту технику можно сдать, оценить ее и прочие вещи делать», - пояснил Сергей Шойгу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
22 февраля 2017
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
22 февраля 2017
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
22 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО) 1
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
22 февраля 2017
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО) 2
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 февраля 2017
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции 1

Идет загрузка...