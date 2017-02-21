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Политика

Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов России. С этими изменениями бесплатная приватизация жилья для граждан России стала бессрочной. Об этом сообщает газета  «Ведомости».

Согласно документу, из законодательства исключено положение об окончании бесплатной приватизации жилья 1 марта.

Документ был одобрен Советом Федерации 15 февраля. Первоначально предполагалось, что приватизация будет продлена лишь до 2020 года и коснется только отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 года.

Необходимость принятия предлагаемых изменений была вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В окончательной редакции закона бесплатно приватизировать жилье смогут все россияне.

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