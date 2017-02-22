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Общество

Памятные мероприятия прошли Дновском и Локнянском районах

22 февраля в Дновском и Локнянском районах состоялись мероприятия, посвященные 73-ой годовщине освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В них приняли участие ветераны войны и труда, предприятий и организаций, школьники, жители районов и гости города.

От имени губернатора Псковской области Андрея Турчака с памятной датой жителей Дновского района поздравил заместитель руководителя аппарата администрации региона Михаил Дьяков, жителей Локнянского района — начальник Главного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.

Торжественные митинги прошли на братских захоронениях в городском сквере и на территории городского кладбища в Дно, а также на воинском захоронении в поселке Локня. Еще один памятный митинг, приуроченный к 74-ой годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялся у мемориального комплекса на месте гибели героя в локнянской деревне Чернушки.

В продолжение памятных мероприятий в районах прошли традиционные спортивные соревнования. Дновские спортсмены и любители спорта приняли участие в легкоатлетической эстафета Дно — Дачное (братское захоронение) — Дно. В Локнянском районе были организованы спортивные состязания команд Локнянского района, города Великие Луки и Бежаниц. В программе были представлены лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, поднимание гири, перетягивание каната.

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