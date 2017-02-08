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Защитное движение: ПАИ-live с бизнес-омбудсменом

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 февраля, стал глава Псковской федерации смешанных единоборств ММА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Гость ПАИ-live рассказал о шансах на приезд в Псковскую область легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко, о своем опыте рукопашного боя, о том, почему ММА пользуется большой популярностью у жителей Великих Лук. В интервью ПАИ-live бизнес-омбудсмен поделился своим взглядом на проблему «серых зарплат» и рассказал, почему в регионе тяжело вести свой бизнес.

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