Защитное движение: ПАИ-live с бизнес-омбудсменом
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 февраля, стал глава Псковской федерации смешанных единоборств ММА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.
Гость ПАИ-live рассказал о шансах на приезд в Псковскую область легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко, о своем опыте рукопашного боя, о том, почему ММА пользуется большой популярностью у жителей Великих Лук. В интервью ПАИ-live бизнес-омбудсмен поделился своим взглядом на проблему «серых зарплат» и рассказал, почему в регионе тяжело вести свой бизнес.