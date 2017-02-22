В Псковском филиале академии ФСИН России отметили День защитника отечества

18:23, 22 февраля 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитнику Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

На торжественном построении личного состава на плацу образовательной организации лучших курсантов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а в актовом зале Псковского филиала академии на собрании по случаю Дня защитника Отечества чествовали сотрудников, принимавших участие в боевых действиях.

Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов отметил, что День защитника Отечества – это всенародный праздник, который олицетворяет связь многих поколений защитников Отечества, символизирует их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине.

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«В этот день мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты – наших земляков, коллег. 23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин», – отметил Владислав Белов и наградил почетными грамотами сотрудников филиала, принимавших участие в боевых действиях.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, наградили победителей соревнований по стрельбе из табельного оружия. В личном первенстве победу одержал редактор отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела Михаил Вокин, который выбил 89 очков из ста возможных.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с выступлениями творческих коллективов образовательной организации и города Пскова.

Кроме того, сегодня, 22 февраля, личный состав вуза принял участие в городском мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника Отечества.

23 февраля сотрудники и курсанты Псковского филиала академии пройдут торжественным маршем в составе войск Псковского гарнизона у монумента в честь первых побед Красной Армии.