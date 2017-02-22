Псковские специалисты выявили нарушения при транзите субпродуктов на Украину

17:24, 22 февраля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего из Швеции свиные субпродукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар — замороженное свиное сердце (почти 2 тонны) и свиная печень (более 18 тонн) — следовал на Украину. При проведении досмотра специалисты выявили несоответствие информации о количестве продукции — свиной печени, заявленной в ветеринарных и товаротранспортных документах (18240 кг нетто, 19898,32 кг брутто), установленным сведениям (21008,44 кг брутто). Для установления веса нетто было проведено взвешивание 40 полиблоков, и он превысил заявленный на 873,696 кг. Кроме того, отсутствовал сертификат на эту часть груза.

В итоге сотрудники Управления запретили транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза.