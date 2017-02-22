В ДТП на дорогах Псковской области вчера пострадали пять человек

16:16, 22 февраля 2017, ПАИ

За прошедшие сутки, 21 февраля, на территории Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В Пскове на 283-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель (поворот на улицу Гудина) 32 летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Рено Меган» под управлением 43-летней женщины, которая поворачивала налево. В результате водителю «Рено» пришлось обратиться в травмпункт.

Кроме того, в Палкинском районе на 6-м км дороги Вороны — Рыжково 38-летний водитель машины «Фольксваген Пассат», находясь за рулем в нетрезвом виде и не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир «Фольксвагена» - 39-летняя женщина - получила незначительные травмы.

В том же районе на 315-м км трассы Санкт-Петербург — Невель 39-летний водитель «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», за рулем которой сидел 29-летний молодой человек, он ехал прямо во встречном направлении. В результате аварии водитель машины «Ниссан» был госпитализирован, второй автмобилист тоже пострадал, но остался на месте ДТП.

Помимо этого, в Великих Луках на проспекте Октябрьский, 92 59-летний водитель «Вольво» при выезде на дорогу с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего молодого человека, который ехал по главной дороге. В результате ДТП пассажир — 5-летний мальчик - получил незначительные травмы.