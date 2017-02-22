0
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
16:07
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
12:56
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
09:05
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
Еще новости
Происшествия

В ДТП на дорогах Псковской области вчера пострадали пять человек

За прошедшие сутки, 21 февраля, на территории Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В Пскове на 283-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель (поворот на улицу Гудина) 32 летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Рено Меган» под управлением 43-летней женщины, которая поворачивала налево. В результате водителю «Рено» пришлось обратиться в травмпункт.

Кроме того, в Палкинском районе на 6-м км дороги Вороны — Рыжково 38-летний водитель машины «Фольксваген Пассат», находясь за рулем в нетрезвом виде и не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир «Фольксвагена» - 39-летняя женщина - получила незначительные травмы.

В том же районе на 315-м км трассы Санкт-Петербург — Невель 39-летний водитель «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», за рулем которой сидел 29-летний молодой человек, он ехал прямо во встречном направлении. В результате аварии водитель машины «Ниссан» был госпитализирован, второй автмобилист тоже пострадал, но остался на месте ДТП.

Помимо этого, в Великих Луках на проспекте Октябрьский, 92 59-летний водитель «Вольво» при выезде на дорогу с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 28-летнего молодого человека, который ехал по главной дороге. В результате ДТП пассажир — 5-летний мальчик - получил незначительные травмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 4
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 3
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
21 февраля 2017
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
21 февраля 2017
На обязательные работы отправится житель Острова за стрельбу в подростка
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 12

Идет загрузка...