Накануне 23 февраля псковских полицейских поощрили за достигнутые успехи

16:21, 22 февраля 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство Управления, начальники подразделений и служб, ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

На торжественном заседании начальник УМВД генерал-майор полиции Юрий Инстранкин поздравил собравшихся с наступающим праздником. Также со словами признательности он обратился к ветеранам войны и органов внутренних дел, которые «служат примером беззаветной преданности долгу и высочайшего профессионализма для нынешнего поколения стражей порядка».

Затем перед собравшимися выступил полковник милиции в отставке Виктор Чернышев, которому довелось выполнять интернациональный долг в Афганистане. А от лица женщин коллег поздравила начальник отдела организации дознания УМВД России по Псковской области полковник полиции Жанна Васильева.

Группа сотрудников за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, а также за высокие результаты в соревнованиях, приуроченных к Дню защитника Отечества, была поощрена.

Завершилось торжество концертом творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.