0
18:08
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
17:18
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
16:34
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
15:14
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
13:15
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:20
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
10:34
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Накануне 23 февраля псковских полицейских поощрили за достигнутые успехи

В УМВД России по Псковской области  прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.мвд.рф

Руководство Управления, начальники подразделений и служб, ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Фото с 60.мвд.рф

На торжественном  заседании начальник УМВД генерал-майор полиции Юрий Инстранкин  поздравил  собравшихся  с наступающим праздником. Также со словами признательности он обратился к  ветеранам  войны и органов внутренних дел, которые «служат  примером беззаветной преданности долгу и высочайшего профессионализма для нынешнего поколения стражей порядка».

Фото с 60.мвд.рф

Затем перед собравшимися выступил полковник милиции в отставке Виктор Чернышев, которому довелось выполнять интернациональный долг в Афганистане. А от лица женщин коллег  поздравила начальник отдела организации дознания УМВД России по Псковской области полковник полиции Жанна Васильева.

Фото с 60.мвд.рф

Группа сотрудников за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, а также за высокие результаты в соревнованиях, приуроченных к Дню защитника Отечества, была поощрена.

Фото с 60.мвд.рф

Завершилось торжество концертом творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.     

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
22 февраля 2017
7 идей как провести праздничные выходные по-мужски
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
22 февраля 2017
Всеволод Козловский: Основной актив «Карты убитых дорог» располагается в Псковской области
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО)
22 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» примерили костюмы для финального шоу (ФОТО) 1
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
22 февраля 2017
25 февраля в Пскове отменяется ярмарка выходного дня
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО)
22 февраля 2017
Губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества проходит в Пскове (ВИДЕО) 2
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 февраля 2017
Начался ПАИ-live c Аркадием Мурылевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции 1

Идет загрузка...