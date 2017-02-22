Почти 60% россиян спокойны за свою жизнь и имущество, показал опрос

18:16, 22 февраля 2017, ПАИ

59% россиян чувствуют себя защищенными от возможных покушений на жизнь и имущество, об обратном говорят 39%. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел опрос.

Преступность в населенном пункте постоянного проживания в той или иной мере считают серьезной проблемой 46% россиян.

О том, что за последний год становились жертвами преступлений, сообщили 7% опрошенных россиян, при этом почти каждый третий из пострадавших (30%) был ранее знаком с преступниками. Телесные повреждения получили 24%. Более трети (39%) становились жертвами неоднократно, при этом 63% потерпевших заявили о том, что испытывали длительные негативные переживания после происшествия.

Отмечается высокая латентность подобных случаев: половина пострадавших (49%) не обращались за помощью в правоохранительные органы, чаще всего потому, что считали правоохранительные органы неспособными помочь. Среди обращавшихся в органы пострадавших 17% признались, что сотрудники полиции пытались отговорить их от подачи заявления.

Ущерб от преступления чаще всего оценивают в размере от 10 до 50 тыс. руб. (31%) и 10 тыс. руб., об этом сказали 28% жертв преступлений, совершённых за последний год.

По факту совершения в отношении них преступлений за помощью в правоохранительные органы за последние пять лет обращались 17% респондентов (для крупных городов этот показатель составляет 25%). Более двух третей (70%) из обращавшихся заявили о том, что вред, причиненный преступлением, не был возмещен.

Всероссийский опрос ВЦИОМ провел 10-17 февраля. Объем выборки составил 1 тыс. 600 человек. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.