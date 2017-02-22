Накануне Дня защитника Отечества глава города вручил паспорта юным псковичам

17:05, 22 февраля 2017, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский вручил паспорта граждан Российской Федерации юным псковичам накануне Дня защитника Отечества. Торжественная церемония состоялась сегодня, 22 февраля, в Городском культурном центре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский, который имеет звание подполковника воздушно-десантных войск, отметил, что в Пскове стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам в государственные праздники, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь. «Если вы посмотрите на герб Пскова, - сказал он, - то увидите девиз «Чести своей не отдам никому», который официально утвержден Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. Девиза, подобного нашему, нет ни у одного города России, потому что Псков - это город - воин. Он издревле был форпостом наших западных рубежей. Это свидетельствует о том, что псковичи на коленях никогда не стояли, а всегда мужественно защищали свой город, проявляя образцы героизма».

Командир бригады специального назначения, кавалер двух орденов мужества, полковник Константин Бушуев, поздравляя школьников с получением паспорта, назвал документ «первым билетом во взрослую жизнь», отметив, что «всем нам повезло жить в нашей великой стране, быть сопричастными её доблестной истории, продолжать славные традиции Пскова - города воинов». «У нас потрясающая страна с её природными богатствами, духом российским, где всё собрано воедино», - сказал он и пожелал ребятам быть достойными своего города и страны.

Сегодня паспорта получили 39 школьников. Завершилась торжественная церемония общей фотографией на память.

Напомним, вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало в Пскове традицией. В торжественной обстановке документы молодым псковичам также вручаются в День Государственного флага Российской Федерации, в День Конституции и другие национальные праздники. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости за государственные символы России.