Российские и белорусские десантники провели первые совместные тренировки в Пскове

17:12, 22 февраля 2017, ПАИ

В ходе подготовки к совместному тактическому учению российские и белорусские десантники провели первые практические тренировки по огневой, тактической и воздушно-десантной подготовке на полигоне «Завеличье» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Подразделения отрабатывали задачи под единым командованием в составе ротных тактических групп с применением новейших средств связи и комплекса разведки управления и связи КРУС «Стрелец», входящего в состав боевой экипировки «Ратник».

За время, отведенное для подготовки к совместному учению, основное внимание уделяется вопросам организации взаимодействия и совместной отработке различных тактических действий.

В ходе воздушно-десантной подготовки подразделения вооруженных сил Беларуси и России осуществили десантирование с высоты 800 метров из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на площадку приземления «Кислово». При этом российские десантники применяли стоящую на вооружении ВДВ России парашютную систему «Д-10», а белорусские коллеги – десантные парашюты «Д-6».

В соответствии с замыслом тренировки, после десантирования подразделение сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии блокировало базу условного противника, и обеспечило подход основных сил батальонной тактической группы ВДВ России. Российские десантники уничтожили узлы связи противника и нанесли мощное огневое поражение его подходящим резервам. Затем участники тренировки совместными действиями осуществили захват базы и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Совместное российско-белорусское тактическое учение станет первым международным учением ВДВ в 2017 году и пройдет в период с 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в Псковской области.