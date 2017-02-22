У одного из покупателей жилья через «Строй-СА» обесточили квартиру

18:53, 22 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 22 февраля, в доме №144 по улице Инженерной в Пскове была принудительно обесточена квартира №135, которая фигурирует в скандале вокруг компании «Строй-СА», бывшей субподрядчиком по застройке многоквартирных домов холдингом ПИК и продавшей ещё не переданные ей в качестве оплаты работ квартиры десяткам покупателей по предварительным договорам переуступки прав и договорам займа.

Как сообщили Псковскому агентству информации её жильцы, ранее им пришла бумага с указанием, что квартира принадлежит одной из зарегистрированных в Санкт-Петербурге фирм, что их нахождение в ней незаконно и требованием освободить помещение в течение 72 часов.

При этом они заключали договоры в отношении этой квартиры с ООО «Строй-СА» ещё в мае 2016 года, а в июне, после сделанного там ремонта, уже въехали в неё. Тогда же жильцы заключили официальный договор на поставку электроэнергии и с тех пор исправно её оплачивали. Однако сегодня они обнаружили, что из электрического щитка попросту демонтировано оборудование.

По словам проживающих в квартире граждан, в управляющей компании «14-й микрорайон» им отказались официально сообщить причины таких действий, в связи с чем жильцы обратились с жалобой в прокуратуру.

Также они отметили, что ранее подали в Псковский городской суд иск к «Строй-СА», указав в качестве обеспечительных мер просьбу о судебном запрете на совершение в отношение квартиры регистрационных действий, которая была удовлетворена. Помимо этого, граждане также написали заявление в правоохранительные органы.