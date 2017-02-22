В России с 6 марта начинается биржевая торговля сахаром

19:30, 22 февраля 2017, ПАИ

В России с 6 марта начинается биржевая торговля сахаром и своп-торговля зерном. Об этом сообщается на сайте Национальной товарной биржи (НТБ), пишет Коммерсант. Торги будут проводиться на НТБ, клиринговой организацией будет банк «Национальный клиринговый центр». Как и в торговле зерном, по сахару будут заключаться форвардные договоры. В перспективе не исключаются и фьючерсы.

О том, что в России могут начать биржевые торги сахаром в декабре прошлого года сообщил директор департамента товарного рынка биржи Михаил Орленко. Он отметил, что в организации сахарных торгов учтен опыт организации торгов зерном, которые были запущены на НТБ осенью 2015 года, а также особенности сахарного рынка. Тогда также отмечалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает долю биржевой торговли сахаром «в 5–7–10% рынка сахара».