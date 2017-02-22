Госдума обязала переводить зарплаты бюджетникам на карты «Мир»

19:43, 22 февраля 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о переводе после 1 января 2018 года выплат физлицам из средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов на карты «Мир», передает «Росбалт».

Постепенный перевод зарплат и выплат на эти карты начнется уже с 1 июля 2017 года по мере замены используемых карт, пояснили в Госдуме. Тарифы по обслуживанию карты «Мир» депутаты будут обсуждать при подготовке проектов ко второму чтению.

Для клиентов сохраняется возможность использования международных платежных карт (при их выпуске к указанным банковским счетам) в виде «кобейджа» (размещение на платежной карте логотипов двух платежных систем) с картой «Мир» при условии, что на территории России операции с кобейджинговой картой должны осуществляться в соответствии с правилами НСПК, отмечается в пояснительной записке к проекту.