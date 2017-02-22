Самый вкусный блин выбрали сегодня в Молодёжном центре

20:05, 22 февраля 2017, ПАИ

В третий день Масленицы в Псковском городском молодежном центре состоялись Масленичные вечерки. В гости на блины пришли ребята из Псковского детского дома и социального клуба «Мечта». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

О традициях празднования Масленицы в игровой форме детям рассказал фольклорный ансамбль «Скоморошина». Ребята дружно водили хоровод, который, как оказалось, совсем не обязательно должен исполняться по кругу, разгадывали загадки и играли в игры. И даже в соревновательной части праздника побеждала все равно дружба.

Кульминацией вечерок стала дегустация блинов: с бананом, сгущенкой, сметаной, маслом и вареньем – лакомства на любой вкус приготовили участники конкурса. Кстати о том, что третий масленичный день называется «Лакомка» ребята тоже узнали сегодня, как и называние всех семи праздничных дней и то, чем они друг от друга отличаются.

Из семи участников конкурса на самый вкусный блин нужно было выбрать лучшего, что оказалось задачей не из легких. Победителя по принципу «контрольной закупки» определяли дети, а призом стал сертификат от отеля «Old Estate».

Угощение для детей приготовили ресторан «Hansa», отель «Покровский», псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, а также псковские хозяюшки – Ангелина Эрман, Людмила Горина, Ильмира Плякина и Наталия Сульга. Кроме того, отель «Покровский» подарил детям, а их пришло порядка 40 человек, сладкие подарки в честь Масленицы, за что Молодежный центр Пскова выражает огромную благодарность.

Помимо вкусовых качеств блинов ребята оценивали и сервировку столов, которые участники так же делали самостоятельно.

В итоге лидерами по количеству голосов детей стали представители ресторана «Hansa».

«Масленичные вечерки» проводятся Молодежным центром уже в пятый раз и направлены на приобщение подрастающего поколения к русским национальным традициям.