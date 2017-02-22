В Пскове стартовала благотворительная акция «Поделись добротой»

20:23, 22 февраля 2017, ПАИ

21 февраля в Торговом Комплексе «ПИК-60» стартовала благотворительная акция Псковского отделения Красного Креста «Поделись добротой». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, для псковичей и гостей города, на открытии акции представилась замечательная возможность одними из первых откликнуться на приглашение и пожертвовать денежные средства на помощь нуждающимся детям из неблагополучных и малоимущих семей. Символично, что старт акции состоялся на Масленичной неделе, когда принято делать добро и проявлять заботу о нуждающихся.

Выступление образцового хореографического ансамбля «Мозаика» под руководством Сергея Живчука стало настоящим украшением благотворительной акции. Танцевальный коллектив зажигательно исполнил несколько народных танцев, характерных для массовых гуляний на Масленицу.

Уникальным стало участие в благотворительной акции волонтеров почтенного возраста, золотого фонда Красного Креста. Они приготовили блинчики по традиционным, старинным рецептам и угощали всех посетителей ТК «ПИК-60». Здесь были и кружевные блинчики, и ржаные, и с малиновым вареньем и с вареньем из крыжовника – все было приготовлено собственноручно и с любовью. Бабушки не только угощали блинами, но и приглашали псковичей стать участниками акции и пожертвовать денежные средства в фонд благотворительной акции.

В свою очередь молодые волонтеры Красного Креста проводили сбор денежных средств в кружки-копилки на территории всего торгового комплекса. За четыре часа проведения акции удалось собрать 5 328,1 рублей. Все средства пойдут на помощь детям из малоимущих семей. Однако, это только малая толика необходимой суммы, требуемой для помощи детям-подопечным Псковского Красного Креста. На поддержку детям Псковскому Красному Кресту необходимо собрать более 100 тысяч рублей.

Неравнодушных псковичей и представителей бизнес-сообщества приглашают поддержать благотворительную акцию «Поделись добротой» и внести посильный вклад в оказание помощи детям из малообеспеченных семей. Пожертвования можно перевести на расчетный счет регионального отделения, а также с помощью сайта redcross60.ru. Денежные пожертвования наличными можно внести, передав в бухгалтерию офиса или перечислив на указанный расчетный счет.

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» гарантирует, что вся полученная помощь от граждан и псковских бизнесменов дойдёт до конкретного получателя вовремя и в полном объеме.

Расчетный счет Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» № 40703810351000001184 в Псковском отделении №8630 ПАО «Сбербанк», г. Псков, корсчет 30101810300000000602, ИНН 6027022771, КПП 602701001, БИК 045805602, ОКПО 02939843, ОКОНХ 98600, ОГРН 1026000002599.

Со всеми вопросами и предложениями по акции «Поделись добротой» необходимо обращаться в офис Красного Креста в Пскове по адресу: ул. Советская д. 85, или по телефону: (8112) 72-20-88.