Псковские судебные приставы наложили аресты на имущество должников по кредитам почти на 13 млн рублей

20:47, 22 февраля 2017, ПАИ

В очередном рейде судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, у которых есть неоплаченные долги по кредитным обязательствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности по кредитным обязательствам.

Судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области отработано 1185 исполнительных производства, в которых должники на протяжении уже долгого времени не оплачивают задолженность по кредиту. По итогам рейда, 31 исполнительное производство на сумму в 937 тысяч рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области был произведено 126 арестов имущества должников на сумму в 12 миллионов 740 тысяч рублей. Под арест попали не только телевизоры, компьютеры и мелкая бытовая техника, но также машины, квартиры, офисные помещения, здания и земельные участки.

Наибольшее количество арестов было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Пскова № 2 (24 ареста) и ОСП г. Великие Луки (24 ареста). Но тем не менее, наилучший результат рейда показали судебные приставы-исполнители МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области — 9 арестов на сумму в 11 миллионов 740 тысяч рублей. Также, в ходе рейда судебными приставами-исполнителями взыскано или предоставлено им платёжных документов на сумму в 321 тысячу рублей. 130 должников за неуплату кредитных обязательств получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю и у 70 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.

Псковичам напоминают, что узнать о том, есть ли у них долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.