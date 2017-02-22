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Общество

Австрийские благотворители помогли приобрести реабилитационное оборудование для великолукских детей с особенностями в развитии

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает рассказывать о добрых делах на благо детям Псковщины. Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» поддержала проект «От сердца к сердцу», разработанный специалистами по работе с приемными семьями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Президент австрийской ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер уже почти 10 лет поддерживает нуждающихся детей Псковской области, воспитанников детских учреждений, а также ребят, которые уже обрели новых заботливых родителей. Непонаслышке зная о том, насколько важно помочь приемным семьям создать для особенного ребенка доступную среду, госпожа Паскаль поддержала проект «От сердца к сердцу», направленный именно на решение этой задачи. Участие в проекте началось еще в прошлом году, когда организация «Маленькие сердца» выделила средства на приобретение специального оборудования для семей с особенными детьми, а также на реабилитацию маленьких подопечных на базе детского интернатного учреждения в Великих Луках.

Помимо этого, госпожа Вайер обратила на важность этого вопроса внимание верных помощников, представителей фармацевтической группы «Merck Австрия». Благодаря их отзывчивости на счет Детского фонда поступили средства в размере 3 000 евро. Выделенное пожертвование будет направлено на приобретение специальных очков, слуховых аппаратов, реабилитационного оборудования, ортопедических изделий для детей с особенностями в развитии, а также на реабилитацию ребят на базе Центра помощи детям, г. Великие Луки.

Напомним, что «Маленькие сердца» и фармацевтическая группа «Merck Австрия» заботятся о детском здоровье и регулярно помогают детям Псковской области. Так, например, в прошлом году, при их поддержке удалось приобрести новые кровати и матрасы для ребят из Пыталовской и Опочецкой специальных школ-интернатов. Кроме того, фармацевтическое предприятие неоднократно в рамках специальной акции отчисляло деньги с продажи своих товаров, и собранные в результате средства были направлены на ремонт актового зала в Воронцовской специальной школе-интернате и реконструкцию столярной мастерской Опочецкой специальной школы-интерната.

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