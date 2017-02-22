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Общество

Псковские полицейские и общественники провели урок мужества в социальном приюте для детей и подростков

Члены Общественного совета при УМВД России по г. Пскову, ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции провели в социальном приюте для детей и подростков урок мужества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Интересным собеседником для воспитанников приюта стал ветеран органов внутренних дел, бывший первый заместитель начальника управления – начальник криминальной милиции УВД Псковской области полковник милиции в отставке Виктор Чернышев.

Виктор Чернышев рассказал ребятам об истории Псковского края, о героических защитниках родного города. Привел яркие примеры проявления мужества стражами порядка при исполнении служебного долга по защите прав и законных интересов граждан в мирное время. Он пожелал юным слушателям быть дружными, стремиться к знаниям, чтобы вырасти достойными гражданами своей Родины.

Ребята поблагодарили гостей за интересную встречу, поздравили с наступающим Днем защитника Отечества и вручили им поздравительную открытку. А потом все вместе сфотографировались на память.

 

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