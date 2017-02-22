Скотланд-Ярд впервые возглавила женщина

21:39, 22 февраля 2017, ПАИ

Комиссаром лондонской службы столичной полиции (Скотланд-Ярд) назначена Крессида Дик. Она стала первой женщиной, возглавившей это подразделение за 188 лет его существования. Госпожа Дик сменила на этом посту Бернарда Хогана-Хоу, который возглавлял Скотланд-Ярд с 2011 года, передает BBC.

Кроме Крессиды Дик на этот пост претендовали: председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Сара Торнтон, главный констебль полиции Эссекса Стивен Кавана и помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули.

Против назначения госпожи Дик выступала семья бразильского электрика Жан Шарля де Менезеса, который был по ошибке убит после серии терактов в лондонском метро в 2005 году. Именно Крессида Дик возглавляла антитеррористическую операцию после этой атаки. Родственники господина де Менезеса призывали мэра Лондона Садика Хана не допустить ее назначения на должность комиссара.

Крессиде Дик 56 лет. Она более 30 лет служила в лондонской полиции. В декабре 2014 года госпожа Дик получила высокую должность в британском Министерстве иностранных дел.