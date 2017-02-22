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Общество

Россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам с 23 февраля

Граждане России с 23 февраля смогут посещать Армению по внутренним паспортам, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. «Хотел бы выразить удовлетворение, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам»,— приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, в январе правительство Армении приняло предложение разрешить россиянам въезд в страну по общегражданскому паспорту. Как заявил заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, «решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению». Целью решения должно стать увеличение туристического потока в Армению из России, уточнил Кочарян.

Ранее возможность использования внутреннего российского паспорта для поездок в Армению премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждал в Ереване во время переговоров со своим армянским коллегой Овиком Абраамяном. «Эта инициатива свидетельствует об особом характере отношений между нашими странами и народами. Мы будем делать все, чтобы ее реализовать»,— пообещал российский премьер.

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